България с 12 победи над Китай от 13 мача

It's been a long time since Bulgaria has lost to China...read our men's #VNL preview to see how long it's been! https://t.co/UhKoGiGZEi #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/7IMbaTakDn — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 25, 2018

В предишните 9 срещи съперникът ни е взел общо 2 гейма, а за последно двата отбора се изправиха един срещу друг на световното в Полша през 2014-а. Вече водени от Гибона нашите сразиха Китай с 3:0. Той има и като играч 6 победи над азиатците в Световната лига. Сблъсъкът с домакина на първия тур с наше участие в Лигата на нациите – Китай, днес ще бъде и под №14 в историческата справка между двете страни. Българският представителен тим води с категоричното 12:1 победи в официални мачове.Единствената ни загуба в тези 13 срещи датира отпреди 56 години. На световното първенство през 1962-а в СССР нашите отстъпват с 2:3 гейма, но въпреки това завършват пред азиатците в крайното подреждане. Тогава тази загуби ни коства бронзовите отличия. Лъвовете се нареждат четвърти, а Китай остава на деветото място.В предишните 9 срещи съперникът ни е взел общо 2 гейма, а за последно двата отбора се изправиха един срещу друг на световното в Полша през 2014-а. Вече водени от Гибона нашите сразиха Китай с 3:0. Той има и като играч 6 победи над азиатците в Световната лига.

