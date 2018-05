Волейбол FIVB презентира участието на България във ВНЛ така 25 май 2018 | 11:58 - Обновена 0 0 0 0 0



Лъвовете ще се изправят срещу Китай днес от 14:30 часа в Нинбо в първия си мач от новия турнир на международната федерация FIVB. Надпреварата първоначално се смяташе за наследник на Световната лига, но в крайна сметка се води чисто нов форум, като шампионът в него ще бъде дебютен носител на златните медали.



До момента трикольорите са играли на 49 световни турнира в историята си. В това число олимпиади, световни първенства, Световна купа и Световна лига. Безспорният връх е сребърният медал от Игрите в Москва през 1980-а, както и втората позиция от шампионата на планетата пред родна публика 10 години по-рано.



Последният ни подиум пък датира от далечната вече 2007-а. Тогава лъвовете, за които играеше и настоящият национален селекционер Пламен Константинов, грабнаха бронз от Световната купа в Япония. It's been a long time since Bulgaria has lost to China...read our men's #VNL preview to see how long it's been! https://t.co/UhKoGiGZEi #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/7IMbaTakDn — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 25, 2018 България е на прага на своето юбилейно 50-о участие на световен форум. Това показва историческата справка, която бе публикувана и в официалния сайт на Лигата на нациите.Лъвовете ще се изправят срещу Китай днес от 14:30 часа в Нинбо в първия си мач от новия турнир на международната федерация FIVB. Надпреварата първоначално се смяташе за наследник на Световната лига, но в крайна сметка се води чисто нов форум, като шампионът в него ще бъде дебютен носител на златните медали.До момента трикольорите са играли на 49 световни турнира в историята си. В това число олимпиади, световни първенства, Световна купа и Световна лига. Безспорният връх е сребърният медал от Игрите в Москва през 1980-а, както и втората позиция от шампионата на планетата пред родна публика 10 години по-рано.Последният ни подиум пък датира от далечната вече 2007-а. Тогава лъвовете, за които играеше и настоящият национален селекционер Пламен Константинов, грабнаха бронз от Световната купа в Япония.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 435

1