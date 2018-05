Бейзбол Странно, по-странно, Тексас - Канзас Сити (видео) 25 май 2018 | 11:37 0 0 0 2 1



Първата бе още в 1-вия ининг, когато с рънер на първа база и без аут на бат бе №2 в реда на "рейнджърите" Чоо Шин-Соо. Питчерът на КС Дани Дъфи хвърли топката в земята, а кетчерът Славадор Перес не успя да улови и тя се отклони от ръкавицата му, което бе достатъчно за Делино Дешийлдс мигновено да стартира към втора база. В обикновен ден това щеше да е безпроблемно превзета база за рънера, но не и този път.



Отскочилата топка се удари в носа на корейския DH на Тексас и се върна в игрището, току пред хоума. Перес светкавично я взе и с перфектно хвърляне към втора база асистира на шортстопа Алсидес Ескобар за първия аут.







"Знаех, че питчерът има бързо движение и се надявах на топка в сгурията, за да опитам да напредна. Беше слайдър и видях как се удря тежко в кетчера. Наведох глава и спринтирах. Дори не очаквах да се налага да правя слайдинг. Мислех, че топката е отишла далеч от него. После погледнах напред и видях шортстопа да стои там и да хваща топката. Плъзнах се панически, но беше късно. Прибрах се в дъгаута объркан."



И сякаш това не бе достатъчно на горкия Делино, та още в следващия ининг централният аутфилдер попадна в нова чудновата ситуация. В отварянето на 2-рия, при 2 аута и рънер на първа база, Рамон Торес удари неособено силен хит по земя в центъра. Дешийлдс очаквано скъси дистанцията, но точно когато посрещаше търкалящата се топка с отворена ръкавица, някак позволи тя да мине между краката му и да продължи своя път към оградата. През това време и двамата рънери се прибраха на хоума за нещо като "двоен хоумрън" от детската лига.



LITTLE LEAGUE HOMER ALERT!



Ramón Torres scores after Delino DeShields Jr. misplays a would-be single. @Royals go up 2-0.



Tune in now on FSKC and FSGO: https://t.co/bEuYM7OFuW pic.twitter.com/R2u4u40ieB — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) May 25, 2018

"Може би бях прекалено пасивен – сподели смутеният Дешийлдс. – Знам, че тревата в аутфилда може да е хлъзгава. Опитах се да застана пред топката, но не успях да сваля навреме ръкавицата долу. Някак ме излъга. Опитваш се да предотвратиш тези неща, но понякога те просто се случват."



Домакините така и не можаха да се окопитят от този неочакван пасив от 0:2 и в 8-ия ининг вече изоставаха с 0:8. Чак в последните си две нападения Рейнджърс успя да отбележи по една точка за крайния резултат.



Дъфи (W 2-6) хвърля 7 ининга и 2/3, в които позволи само 4 хита и 1 точка, с 5 страйкаута и 2 бази за боли. Опонентът му на възвишението Остин Байбънс-Дъркс (L 0-1) остана в игра 6 ининга и 1/3 и пое 6 точки (4 ER) от 8 хита.







Тексас Рейнджърс - Канзас Сити Роялс 2:8

ст. "Глоуб Лайф Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КАНЗАС СИТИ

0

2

0

0

2

0

2

2

0

8

11

0

ТЕКСАС

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

5

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 24 МАЙ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Лос Анджелис Ейнджълс 1:6

Чикаго Уайт Сокс - Балтимор Ориолс 3:9

Оукланд Атлетикс - Сиатъл Маринърс 4:3

Кливланд Индиънс - Хюстън Астрос 2:8

Тампа Бей Рейс - Бостън Ред Сокс 6:3



Национална лига



Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 5:4

Милуоки Бруърс - Ню Йорк Метс 0:5





