НБА Крис Пол уверил, че ще играе в мач №6 25 май 2018 | 11:19 - Обновена 0 0 0 0 1



Това съобщи журналистът от ESPN Марк Дж. Спиърс в профила си в "Туитър".



"Току-що видях гарда на Рокетс Крис Пол да се качва в майбаха си пред "Тойота Сентър" и той каза: "Ще бъда наред". След това го попитах за състоянието му за мач номер 6, а Пол отговори: "О, да", преди да потегли", написа Спиърс.

Just saw injured Rockets guard Chris Paul jump into a Maybach outside the Toyota Center and he said: “I will be all right.” I next asked about Game 6, Paul said: “Oh yeah,” before being whisked away. — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) May 25, 2018 Крис Пол се превърна в ключов играч в серията, в която Хюстън води с 3:2 победи след успех като домакин с 98:84. Пол завърши срещата с 20 точки, 7 борби, 6 асистенции, 3 отнети топки и нито една грешка.



Шестият мач от серията е в ранните часове на неделния ден българско време в Оукланд.

Плеймейкърът на Хюстън Рокетс Крис Пол е заявил, че травмата, която получи в задната част на бедрото в петия мач с Голдън Стейт, не е сериозна и ще може да вземе участие в шестата среща от финалната серия в Западната конференция на НБА.Това съобщи журналистът от ESPN Марк Дж. Спиърс в профила си в "Туитър"."Току-що видях гарда на Рокетс Крис Пол да се качва в майбаха си пред "Тойота Сентър" и той каза: "Ще бъда наред". След това го попитах за състоянието му за мач номер 6, а Пол отговори: "О, да", преди да потегли", написа Спиърс.Крис Пол се превърна в ключов играч в серията, в която Хюстън води с 3:2 победи след успех като домакин с 98:84. Пол завърши срещата с 20 точки, 7 борби, 6 асистенции, 3 отнети топки и нито една грешка.Шестият мач от серията е в ранните часове на неделния ден българско време в Оукланд.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1047

1