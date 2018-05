Други Стивън Дефур прекрати кариерата си в националния отбор на Белгия 25 май 2018 | 08:50 0 0 0 0 0



30-годишният халф, който не е играл от януари, дебютира за Белгия през 2006 година и има 52 мача в кариерата си.



"Всички хубави неща все някога приключват. Успех в Русия на националния отбор на Белгия. Вие можете да го направите!", написа Дефур в профила си в "Туитър".

All good things come to an end. Good luck in Russia @BelRedDevils , you can do it! #redtogether pic.twitter.com/Rjb3mTeDnq — Steven Defour (@StevenDefour) May 24, 2018

1