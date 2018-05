Бойни спортове Кобрата се похвали: Спечелих търга за мача с Уайт! 24 май 2018 | 23:33 - Обновена 0 0 0 0 10 Българската гордост в тежка категория на професионалния бокс Кубрат Пулев направи важно съобщение чрез профила си в социалната мрежа "Фейсбук". Кобрата обяви, че е спечелил търга за организиране на елиминационен мач за статута на официален претендент за световната титла на Международната боксова федерация (IBF) срещу Дилиън Уайт, като победителят ще получи право да се бори за пояса срещу притежателя му - в момента Антъни Джошуа. @@@ Ето какво пише в профила на Пулев във "Фейсбук":





“Честит 24-ти май на всички българи! Този светъл ден в историята на нашата родина е рождеството на българската просвета и винаги на 24-и май ние честваме силата на знанието, на българската писменост и култура. @@@ Точно днес, без да се налага да се качва на ринга, родната гордост в тежка категория на професионалния бокс спечели абсолютните права върху организирането на мача срещу Дилиън Уайт. @@@ Подробностите ще се очаква да бъдат уточнени в кратки срокове, но се знае, че този двубой трябва да се проведе в 90-дневен срок."

Epic Sports & Entertainment beat @EddieHearn & @TeamSauerland at Thursday's Kubrat Pulev-@DillianWhyte purse bid. It offered $1,500,111, nearly double the other offers. #boxing — Dan Rafael (@danrafaelespn) May 24, 2018 Според журналиста от ESPN Дан Рафаел, който отразява бокса, всъщност нито "Зауерланд" - промоутърите на Пулев, нито Еди Хърн - мениджърът на Уайт - са спечелили търга. Най-високата оферта, която е била приета, е била от компанията Epic Sports & Entertainment, които са заложили за двубоя 1 500 111 долара - почти двойно в сравнение с другите оферти. Очаква се в следващите дни да има още подробности по организацията на дългоочаквания дуел между Кобрата и Дилиън Уайт.

