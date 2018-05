Тенис Защитаващата титлата си Стосър отпадна на четвъртфиналите в Страсбург 24 май 2018 | 20:34 0 0 0 0 0



Поставената под номер 1 Ашли Барти от Австралия се класира за полуфиналите след успех над квалификантката Цян Ван (Китай) със 7:5, 6:4 за 88 минути. Следващата съперничка на 22-годишната Барти ще бъде Анастасия Павлюченкова (Русия), която елиминира Зарина Дияс (Казахстан) с 6:4, 6:2 за 69 минути. Защитаващата титлата си Саманта Стосър (Австралия) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове във френския град Страсбург с награден фонд 250 хиляди долара. Бившата номер 4 в света Стосър, която търси трети трофей в Страсбург след 2015 и 2017 година, загуби от петата в схемата Доминика Цибулкова (Словакия) с 4:6, 3:6 за 94 минути. На полуфиналите Цибулкова ще играе срещу номер 4 Михаела Бузарнеску (Румъния), която победи Су-Вей Сие (Тайланд) с 6:0 6:3.

