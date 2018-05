Тенис Вижте жребия при жените в "Ролан Гарос" 24 май 2018 | 20:29 - Обновена 0 0 0 0 0

Potential Women’s Quarterfinals:

[1] Halep vs [7] Garcia

[3] Muguruza vs [6] Ka. Pliskova

[5] Ostapenko vs [4] Svitolina

[8] Kvitova vs [2] Wozniacki#RG18 pic.twitter.com/ZWSsvZayfh — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2018 Първата поставена и световна номер 1 Симона Халеп започва похода си в турнира срещу Алисон Риске, а втората в схемата Каролине Вожняцки среща Даниел Колинс. Номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса ще се изправи срещу Светлана Кузнецова, а Елина Свитолина - четвъртата поставена - започна с Айла Томлянович. Защитаващата титлата си Альона Остапенко се изправя срещу Катерина Козлова.

Ясен е жребият при жените за втория тенис турнир от "Големия шлем" през годината - "Ролан Гарос". Двойките бяха изтеглени от олимпийския сребърен медалист във фигурното пързаляне Гийом Сисерон на церемония в Париж, a партньорката му на леда Габриела Пападакис бе главно действащо лице в жребия при мъжете.Първата поставена и световна номер 1 Симона Халеп започва похода си в турнира срещу Алисон Риске, а втората в схемата Каролине Вожняцки среща Даниел Колинс. Номер 3 в схемата Гарбине Мугуруса ще се изправи срещу Светлана Кузнецова, а Елина Свитолина - четвъртата поставена - започна с Айла Томлянович. Защитаващата титлата си Альона Остапенко се изправя срещу Катерина Козлова. All eyes will be on these 1R match-ups…



[3] Muguruza vs Kuznetsova

Cibulkova vs [11] Goerges

Kr. Pliskova vs S. Williams

Siniakova vs Azarenka#RG18 — Roland-Garros (@rolandgarros) The 2018 #RG18 Draw.



Thoughts? pic.twitter.com/tD3HvypvxR — WTA Insider (@WTA_insider) May 24, 2018 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2018 >Мария Шарапова е 28-ма в схемата и ще играе с квалификантка, a непоставената Серина Уилямс изтегли Кристина Плишкова. ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

