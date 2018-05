Колоездене Германец спечели 18-ия етап на "Джирото" 24 май 2018 | 19:20 0 0 0 0 0 Германецът Максимилиан Шахман спечели 18-ия етап от колоездачната обиколка на Италия. 24-годишният Шахман беше най-бърз по 196-километровото трасе от Абиатеграсо до Прато Невозо и финишира с време 4.55:42 часа, записвайки първи етапен успех в тазгодишното издание на Джирото. Втори на 10 секунди остана Рубен Пласа (Испания), а трети на 16 секунди финишира Матиа Катанео (Италия). First Grand Tour stage win for @MaxSchachmann! Bravo! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/rxWAsG7bYI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2018 Лидерът в генералното класиране Саймън Йейтс от Великобритания завърши едва 20-и, което позволи на втория Том Дюмулен (Холандия) да съкрати изоставането си само на 28 секунди. Холандецът финишира 13-и в днешния етап. Трети в общото подреждане на 2:43 минути е италианецът Доменико Поцовиво, а четвърти на 3:22 минути е четирикратният победител в "Тур дьо Франс" Крис Фруум (Великобритания). 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 384

