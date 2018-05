Шампионска Лига Реал Мадрид връща 1000 билета за финала 24 май 2018 | 18:48 - Обновена 0 0 0 0 4 Реал Мадрид връща 1000 билета за финала на Шампионската лига в събота срещу Ливърпул , след като не е успял да ги продаде, съобщи президентът на УЕФА Александър Чеферин. Останалите талони за финала в Киев ще бъдат продадени на местните жители. Чеферин изключи възможността да бъдат предоставени на привърженици на Ливърпул по съображения за сигурност. От Мадрид заявиха, че 24,268 членове на клуба са кандидатствали за 17 000 билета за трети пореден финал на Шампионската лига на Зинедин Зидан и са били разпределени след гласуване. Но редица поддръжници върнаха билетите си предвид цената на хотелите и предизвикателството да стигнат до украинската столица. Ливърпул изпълни разпределението си за първия си финал в Шампионската лига от 2007 г. насам. "За съжаление проблемите със сигурността ни пречат да продадем тези билети на Ливърпул, това би било прекалено рисковано", каза Чеферин. "Ние имаме добра и справедлива дистрибуторска система, 17 000 на феновете на Ливърпул и Реал Мадрид. Ние разпространяваме повече от 70% от билетите на футболните фенове, а на черния пазар разполагаме със система за спиране на продажбата на билети. Това е голям проблем, за който знаем. Анулирахме билетите, които бяха на черния пазар ... ние се опитваме да направим колкото е възможно повече. Все още има хора, които продават билети, и искаме да го коригираме", добави Чеферин. Uefa confirm Real Madrid have returned 1,000 tickets for Champions League final but they cannot be given to @LFC for security reasons. — Simon Stone (@sistoney67) May 24, 2018 Изпълнителният директор на Ливърпул Питър Мур критикува УЕФА за избора на Киев да бъде домакин на финала. "Да го наречем предизвикателно място би било недопустимо и аз съм имал дискусии през цялото време с представители на УЕФА. Те просто нямат инфраструктурата на летището и капацитета на хотела да се справят със събития от този мащаб. Това не само засегна феновете на Ливърпул, но и феновете на Реал Мадрид", заяви Питър Мур. 0 0 0 0 4 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1089 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

