Световен футбол Чави ще остане в Ал-Сад още две години 24 май 2018 | 18:21 - Обновена 0 0 0 0 0 Xavi has extended his contract with Qatari club AlSadd S.C and will stay at the club for 2 more years. pic.twitter.com/dzh4QgP4Wd — La Senyera (@LaSenyera) May 24, 2018 Катарският тим Ал-Сад продължи договора на 38-годишния испански полузащитник Чави Ернандес с още две години, съобщиха от клуба. "Щастлив съм, че ще остана част от семейството на Ал-Сад още две години. Ние всички тук сме като едно голямо семейство. Радвам се, че ще продължа кариерата си тук", заяви Чави пред клубния сайт. Легендата на Барселона премина в Ал-Сад през юни 2015 година. Оттогава той изигра 64 мача за отбора и има 17 гола и 21 асистенции. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 592

1