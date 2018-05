Стюардите пощадиха Верстапен в Монако (видео)

Стюардите решиха да не наказват младия пилот на Ред Бул Макс Верстапен за начина, по който се върна на пистата в първата тренировка от състезателния уикенд на Формула 1 в Монако. Холандецът напусна очертанията na пистата при Сен Дево, а при завръщането си на нея създаде опасност за набралия скорост болид на Себастиан Фетел. Пилотът на Ферари успя да реагира бързо и да избегне инцидент, минавайки през питлейна на уличното трасе в Княжеството.

He clocked the second-fastest time in FP1



But it wasn't plain sailing for Max Verstappen as the Monaco weekend began#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/BF21Io9MHH