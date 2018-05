Тенис Продължава затъването на Сам Куери 24 май 2018 | 17:48 0 0 0 0 2 Водачът в схемата Сам Куери (САЩ) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на червени кортове в швейцарския град Женева с награден фонд 501 хиляди евро. Американецът загуби от Гуидо Пея (Аржентина) с 5:7, 7:6(6), 6:7(4) за 2:33 часа. Buena victoria de @guido_pella ante Sam Querrey (13º del mundo) en Ginebra por 7-5, 6-7 (6) y 7-6 (4). Más tarde juega cuartos de final ante Steve Johnson, para llegar afilado a París. @pulvernutricion pic.twitter.com/DCn6bxTYhN — Segundo Saque (@SegundoSaqueTV) May 24, 2018 За Куери, който е номер 13 в световната ранглиста, това е трето поредно ранно отпадане на турнир на клей преди Откритото първенство на Франция, което започва в неделя. Куери загуби също от Пея през миналия месец на турнир в Хюстън. Гуидо Пея стигна до успеха само с два пробива в мача, а на четвъртфиналите по-късно днес ще играе срещу друг американец - номер 6 в схемата Стийв Джонсън.

L'argentin @guido_pella bat la tête de série No 1 du tournoi @SamQuerrey , 7-5 / 6-7 / 7-6, au terme d'un match indécis. Guido Pella a juste le temps de prendre une douche et jouera @SJohnson_89 dans un court instant #genevaopen #atpgeneva pic.twitter.com/jPtwSZa1Zo — Geneva Open (@genevaopen) May 24, 2018 Заради дъжд вчера бяха отложени част от мачовете от втория кръг, които се изиграха днес заедно с четвъртфиналите. Германецът Петер Гойовчик е първият полуфиналист в турнира, след като постигна успех над номер 7 Андреас СЕпи (Италия) с 6:3, 6:7(3), 6:3 за два часа игра.

