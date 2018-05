Селекционерът на Сърбия обяви група от 27 футболисти за Русия

Сърбия се класира на Световното първенство през това лято, което ще се проведе през юни и юли в Русия, което е първи голям турнир за тях след Мондиал 2010 насам. В група Е те попаднаха заедно с отборите на Бразилия, Швейцария и Коста Рика, като първата им среща е на 17-и юни с Коста Рика в Самара. Следват срещите с Швейцария на 22-и юни в Калининград и пет дни по-късно с Бразилия в Москва.

Mladen Krstajic has selected 27 preliminary players for the world cup @FSSrbije