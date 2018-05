Приключенията на корта на “великия” Ернест Гулбис (видео)

Ернест Гулбис е сред най-популярните тенисисти, въпреки че няма знаменити успехи в иначе пъстрата си кариера. Той печели феновете си с атрактивния си стил на игра и най-вече с ексцентричните си реакции, като обикновено мачовете му са забавни. Не по-различен бе този от втория кръг на квалификациите за “Ролан Гарос” срещу италианеца Стефано Травалиа - 6:3, 6:7(7), 6:1 за 2 часа и 29 минути.

Lol Gulbis staring at Travaglia's girlfriend after set 2 end. Gulbis had 4 match points in a row, 2 with serve (1 double fault) pic.twitter.com/doWeyRm1By