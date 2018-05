Мондиал 2018 Льов изрази увереност, че Нойер ще може да играе в Русия 24 май 2018 | 16:32 0 0 0 0 0 Вратарят Мануел Нойер е близо до пълното си възстановяване от контузията на крака и може да играе на Мондиал 2018 в Русия. Това заяви селекционерът на Бундестима Йоахим Льов преди началото на лагера на отбора в северна Италия. 32-годишният Нойер се възстановяваше от фрактура на ходилото, която получи през септември миналата година. Той претърпя операция, пропусна почти целия сезон, но вече поднови тренировки и е почти готов за игра. "Той тренира една седмица в Байерн, тук ще се подготвя на пълни обороти и може да се справи с нивото на интензитета. Ще видим от ден на ден какво е състоянието му. Ако чувства, че е на сто процента готов, тогава той ще бъде в Русия, но ако има някакви проблеми, ще трябва да го обсъдим допълнително", добави Йоахим Льов. Joachim Löw: "When Manuel Neuer has the feeling that he can perform at 100 percent, he will be part of the team in Russia. And as of today, there are no problems at all. It's looking very well." #DieMannschaft pic.twitter.com/PoXTfnaPfe — Home Bayern (@HomeBayern___) May 24, 2018 Селекционерът очаква Джером Боатенг да се присъедини към тима скоро. Централният бранител получи разтежение в края на миналия месец и се възстановява. "Всичко върви добре при него и следващата седмица очаквам да поднови тренировки", каза още 58-годишният Льов, който поднови договори си в германския футболен съюз до 2022 година. Германците се подготвят за четвърти път в Епан, високо в италианските Алпи, а Льов похвали домакините за условията, които им предоставят. Германският национален отбор ще остане в Италия до 5 юни. Льов тренира с 27 играчи, но четирима от тях ще отпаднат от окончателния състав. Бундестимът ще пътува за Клагенфурт за контрола с Австрия на 2 юни, след което ще се завърне в Италия, а шест дни по-късно излиза срещу Саудитска Арабия в Леверкузен. Защитаващият титла си тим на Германия е в група "F" на Мондиала заедно с Швеция, Република Корея и Мексико. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 307

