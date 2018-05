Шампионска лига УЕФА избра стадиона за финала на Шампионска лига 2020 24 май 2018 | 15:59 - Обновена 0 0 0 1 1 UEFA have announced the venues for the 2019/20 finals...



Champions League final: Ataturk Stadium in Turkey



Europa League final: Arena Gdansk in Poland pic.twitter.com/0TQgEXQct8 — Real Madrid vs Liverpool live on BT Sport (@btsportfootball) May 24, 2018 Истанбул през 2005 година бе домакин на един от най-знаменитите и най-паметните финали в историята на европейския футбол, когато Ливърпул осъществи изумителен обрат от 0:3 на полувремето до 3:3 и впоследствие победи Милан с изпълнение на дузпи. Рекордът по посещаемост на стадиона е 79 414 за дербито между Галатасарай и Олимпиакос, но от 2005-а капацитетът е намален до 76 092 седящи места. Стадионът се нарича “олимпийски”, защото е построен с идеята да приема събития от Игрите през 2008 година, чието домакинство обаче впоследствие е връчено на Пекин. Има планове за увеличаване на капацитета до 92 000 зрители като част от кампанията на Турция за домакинство на Евро 2024. The Ataturk Olympic Stadium



92,000 capacity

Central location

Iconic appearance

2020 @ChampionsLeague Final

UEFA Euro 2024 #Turkey2024 pic.twitter.com/SUELmrbD0F — Turkey for Euro 2024 (@turkeyforeuro24) May 24, 2018 “Арена Гданск” е построена за Европейското първенство през 2012 година, като на нея се изиграват мачовете от Група С Испания - Италия (1:1), Испания - Ейре (4:0) и Хърватска - Испания (0:1), както и четвъртфиналната победа на Германия с 4:2 над Гърция. Европейската футболна централа (УЕФА) определи градовете и стадионите, които ще домакинстват на финалите в Шампионска лига и Лига Европа през сезон 2019/2020. Истанбулският стадион “Ататюрк” ще приеме битката за титлата в най-силния и комерсиален футболен турнир, а на “Арена Гданск” в Полша ще се оспорва отличието във втората по сила надпревара на Стария континент.

