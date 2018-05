19-годишният Александър-Арнолд: Роналдо също има слаби места

"Роналдо ще бъде най-големият проблем за нас. Ще се опитам да му попреча да направи това, което той умее най-добре. Роналдо също има слаби места, както всички останали играчи. В дните до мача ще изгледам още много видео с мачове на Реал, за да разбера как най-правилно може да се противодейства на тяхното нападение", коментира 19-годишният десен бранител. Английският младежки национал Александър-Арнолд записа 11 мача с 2 гола и асистенция в Шампионската лига през този сезон.

