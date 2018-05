Лека атлетика Най-доброто от Ортелано предстои тепърва 24 май 2018 | 14:43 - Обновена 0 0 0 0 0

На 19 май в Тенерифе той спечели бягането на 400 м с личен рекорд от 45.96 сек, демонстрирайки отлична форма.

In his first competition since the 2016 Olympics, the European 200m champion made a triumphant return to the track with a lifetime best over 400m. https://t.co/e8Lq0onCGK pic.twitter.com/kG7gmifMwX — European Athletics (@EuroAthletics) May 21, 2018 “Вярно е, че изглежда изненадващо, Бруно е в по-добра физическа форма, отколкото е бил някога. Той е по-силен в силовата зала, всичките му тренировъчни резултати са по-бързи. Бруно премина през много трудни времена. Сигурен съм, че има периоди, които са по-трудни от други, но с помощта на семейството и близките си Бруно беше в състояние да остане силен и да се възстанови напълно”, каза треньорът му Ейдриън Дюрант. В събота Ортелано ще направи още един старт на 400 м - този път в Белгия, но през останалата част от сезона ще се съсредоточи върху 200 м. През август в Берлин той ще се опита да защити европейската си титла на половин обиколка.

