Италия Филипо Индзаги се завръща в Серия “А”? 24 май 2018 | 12:47 0 0 0 1 2 Бившият треньор на Милан и легенда на клуба Филипо Индзаги е на прага на завръщане в Серия “А” като наставник на Болоня, информират медиите в Италия. Според изданията, ръководството на “розоблу” е постигнало договореност с Индзаги, но по-трудно ще е да се разбере за раздялата със сегашния наставник Роберто Донадони. So last night Inzaghi scored a hattrick against Buffon at the San Siro. LOL. So typical of Pippo. pic.twitter.com/FCoXjg7Lhf — TEMÜJIN (@Nerdotect) May 22, 2018 Снощи на Апенините съобщиха, че Донадони е склонил да прекрати договора си по взаимно съгласие, но местното издание “Ил ресто дел карлино” твърди, че треньорът ще бъде уволнен. Това би означавало, че Болоня трябва да му изплати солидна компенсация от 4.3 милиона евро. Филипо Индзаги би поел “розоблу” веднага щом приключат плейофите в Серия “Б”, където неговият настоящ Венеция се изправя срещу Перуджа на 27 май. Филипо Индзаги би поел “розоблу” веднага щом приключат плейофите в Серия “Б”, където неговият настоящ Венеция се изправя срещу Перуджа на 27 май.

