Англия Американски тим закупи сериозен дял от Лийдс 24 май 2018 | 12:42 0 0 0 0 0 Клубът по американски футбол Сан Франциско 49ърс закупи миноритарен дял от акциите на английскиия Лийдс Юнайтед. "Сключихме договор за стратегическо партньорство с инвестиционната компания "49ърс Ентърпрайсес", която е свързана с клуба Сан Франциско 49ърс. Инвестираните от тях средства ще бъдат използвани за първия отбор", съобщават от втородивизионния английски тим. Лийдс завърши 13-и в Чемпиъншип миналата година, като последната от трите титли на 99-годишния клуб беше спечелена през 1992-а. Юнайтед е също така вицешампион на Европа от 1975-а, когато губи финала за КЕШ срещу Байерн Мюнхен. Сан Франциско има пет трофея "Ломбарди" от НФЛ, с колкото са също Ню Ингланд и Далас, а Питсбърг е лидер в класацията с шест. Отборът е печелил за последно титлата през 1994-а година, но сега се очаква да изживее ренесанс с новия куотърбек Джими Гарополо. 49ърс играят в Санта Клара, където през 2014-а година откриха стадион за близо 1.3 милиарда щатски долара. | Paraag Marathe, President of @49ers Enterprises, chats to LUTV about the new partnership with Leeds United pic.twitter.com/NoXEmboPvw — Leeds United (@LUFC) May 24, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 882

1