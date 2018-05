Тенис Лейтън Хюит се готви за "Уимбълдън" 24 май 2018 | 12:16 0 0 0 0 0 Лейтън Хюит ще запише почти пълен сезон на трева. Австралийският ветеран добави нов ATP турнир към програмата си. Той ще се състезава на Ligema Open в тандем с Алекс Болт от 11 до 17 юни. В седмицата преди това Хюит и Болт ще играят и на Surbiton Challanger. От 18 до 24 юни пък капитанът на австралийския отбор за „Купа Дейвис“ ще си партнира с Ник Кирьос в "Куинс". WE HAVE SOME EXCITING NEWS... Former World No.1 @lleytonhewitt will return to the site of his first pro grass-court tournament in the #SurbitonTrophy2018. He has teamed up with fellow @abolt15 to take a wildcard into the doubles. Tournament tickets https://t.co/LxtdQxGSHS pic.twitter.com/HaGYYLakcL — Surbiton R & F Club (@SurbitonRFC) May 23, 2018 Много е вероятно да видим австралийската легенда и на "Уимбълдън". В Хертонгенбош Хюит има добри спомени, печелейки титлата през 2001-ва. През същата година той завоюва своя първи трофей от "Големия шлем" на US Open срещу Пийт Сампрас. TennisKafe.com

