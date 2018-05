Англия Изненадващ фаворит за спортен директор в Челси 24 май 2018 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 2 Бившият играч на Челси Михаел Балак е един от кандидатите за нов спортен директор на тима, съобщава лондонският ежедневник “Ивнинг Стандарт”. “Сините” от Лондон търсят човек, който да заеме тази длъжност, след като Михаел Еманело, който я заемаше до ноември, напусна, за да се присъедини към ръководството на Монако According to the Standard:



Michael Ballack is in line to return as Chelsea - Director of Football!



Michael Ballack is in line to return as Chelsea - Director of Football!



I certainly would not mind that, the Chelsea community need some positivity this summer! pic.twitter.com/nikHRagglN — WorldWideChels (@WorldWideChels) May 23, 2018 Другите двама кандидати за поста са Жулиан Белети и спортният директор на Лил Луис Кампос. Балак спечели дубъл още в първия си сезон в Челси през 2006-а, когато се присъедини към тима със свободен трансфер от Байерн Мюнхен, а защитава цветовете на клуба до 2010-а. Той се отказа от футбола през 2012-а, а след това се е подвизавал основно като анализатор за различни телевизии.

