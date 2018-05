Испания Бускетс се разбра за нов договор с Барселона 24 май 2018 | 11:47 0 0 0 0 0 Полузащитникът на Барселона и испански футболен национал Серхио Бускетс ще подпише нов договор с клуба, съобщи Радио Каталуния. Лично президентът на "синьо-червените" Хосеп Марио Бартомеу е убедил 29-годишния Бускетс да продължи действащия си контракт с още два сезона до лятото на 2023 година. Халфът ще получи увеличение на заплатата, а откупната сума в договора му ще нарасне до 200 милиона евро. Договорът се очаква да бъде оформен официално в следващите дни. Интерес към Бускетс имаше от страна на Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Congratulations to @3gerardpique, @JordiAlba, Sergio Busquets and @andresiniesta8, who have all been named in the @SeFutbol squad for this summer's World Cup! https://t.co/OQa99LBOTx — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 92

