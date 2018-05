Испания Испански съд призна Фалкао за виновен за финансови измами 24 май 2018 | 11:30 0 0 0 0 0 Испански съд призна за виновен колумбийския футболен национал Радамел Фалкао за финансови измами в периода 2011-2013 година, когато нападателят играеше в Атлетико Мадрид. Той е ощетил държавната хазна с около 5 милиона евро заради укриване на приходи чрез незаконни схеми. Фалкао е осъден на 16 месеца затвор и глоба от 9 милиона евро, но ще трябва да заплати само финансовата санкция, тъй като в Испания присъдите под две години са условни и не се изпълзяват ефективно. Заради подобни схеми други две от големите футболни звезди Лионел Меси от Барселона и Кристиано Роналдо от Реал Мадрид бяха осъдени да заплатят многомилионни глоби през миналата година. Wow! How does Falcao get back from this? https://t.co/nXDubFLSm9 — I Love Chelsea (@love_chelseafc) May 24, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 276

