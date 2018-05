Бойни спортове Впечатляващо: ESPN даде $1,5 млрд. за телевизионните права в UFC 24 май 2018 | 08:53 0 0 0 0 0 Американският спортен канал ESPN ще получи ексклузивни права за излъчване на галавечерите на UFC за впечатляващата сума от $1.5 млрд. Срокът на договора е за пет години. Най-могъщата ММА организация на планетата ще запази възможността да предава мачове на принципа PPV. През последните години UFC имаше договор с FOX. Той беше за около $120 млн. на година, което е два пъти по-малко. ESPN and the UFC have agreed to a new 5-year deal that will bring the mixed-martial arts league's entire rights package to ESPN. https://t.co/PBCI88q2bB — ESPN (@espn) May 23, 2018 След обявяване на впечатляващите цифри се очаква да има и сериозно увеличение в хонорарите на бойците, който продължават да се оплакват от ниските пари, отделяни за тях от веригата. UFC има впечатляващи приходи и от продажби на билети, но продължава да изпълнява политика на ниско заплащане за своите звезди.

