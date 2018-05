Вердум хванат с допинг, твърди, че е невинен

Fala galera Fui pego de surpresa com a notícia de que um dos exames colhidos pela USADA em abril deu positivo para uma substância proibida. Me coloquei à disposição da USADA e do UFC e estou trabalhando com a minha equipe para entender o que aconteceu. Eu sempre fui muito cuidadoso com tudo o que eu tomo e sempre apoiei o esporte limpo. Vocês podem ter certeza de que vamos esclarecer esse mal entendido e espero em breve poder voltar a fazer o que eu amo, que é lutar. Hey guys, I got up this morning to the news that one of my urine samples from April tested positive for a prohibited substance. I am working with my team, the UFC and USADA to understand what happened. I’ve always been careful with everything I take and I’ve always supported a clean sport. We will work hard to solve this misunderstanding and I hope soon to be able to go back to the octagon and do what I love

