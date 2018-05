Шампионска лига Ван Дайк посочи най-важния мач в живота си 23 май 2018 | 20:14 0 0 0 0 0 Защитникът на Ливърпул Върджил ван Дайк, заяви че предстоящият финал в Шампионската лига срещу защитаващия титлата си Реал Мадрид ще бъде най-важният мач в кариерата му досега. Двата отбора ще играят за трофея на 26 май в Киев. “We know exactly how much quality they [Real Madrid] have, but they have not faced a team like us”



Virgil Van Dijkpic.twitter.com/3tGbwA0wIy — LFCVine (@LFCVine) May 23, 2018 "Това е най-важният мач в кариерата ми. Ключов двубой в най-силния клубен турнир. Реал има много добри футболисти на всички позиции, но не ме интересува кой ще играе срещу мен. Най-доброто, което можем да направим, това е да пресираме, да се защитаваме солидно и да вкарваме голове. Готови сме на всичко", коментира холандският бранител. "Това е най-важният мач в кариерата ми. Ключов двубой в най-силния клубен турнир. Реал има много добри футболисти на всички позиции, но не ме интересува кой ще играе срещу мен. Най-доброто, което можем да направим, това е да пресираме, да се защитаваме солидно и да вкарваме голове. Готови сме на всичко", коментира холандският бранител. final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 21:45 предстои Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 773

1