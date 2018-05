Тенис Шампионката в Страсбург стигна 1/4-финалите 23 май 2018 | 19:09 - Обновена 0 0 0 0 0 Защитаващата титлата си Сам Стосър (Австралия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове във френския град Страсбург с награден фонд 250 хиляди долара. Стосър се наложи над поставената под номер 2 своя сънародничка Даря Гаврилова с 6:3, 6:3 в повторение на миналогодишния финал. Game, set, match! Defending #WTA tournament champion @bambamsam30 wins 6/3 - 6/4 against @Daria_gav in 1:32! #IS18

Jeu, set et match !

Jeu, set et match !

Vainqueur des #IS17 Sam Stosur gagne 6/3 - 6/4 against Daria Gavrilova en 1:32 ! pic.twitter.com/g6yP7NRybf — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 23, 2018 Тя стартира силно и взе аванс от 3:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса изоставане от 1:4 и стигна до крайния успех след серия от пет поредни гейма. Следващата съперничка на бившата номер 4 в света Стосър, която търси трети трофей в Страсбург след 2015 и 2017 година, ще бъде петата в схемата Доминика Цибулкова (Словакия). Поставената под номер 1 Ашли Барти от Австралия спечели срещу представителката на домакините Полин Парментие с 6:1, 6:4 и също достигна до четвъртфиналите, където ще срещне квалификантката Цян Ван (Китай).

