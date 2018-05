Колоездене За първи път от 12 години италианец с повече от 3 победи в Джирото 23 май 2018 | 18:47 0 0 0 0 1 За първи път от 12 години италианец печели повече от три етапа в едно-единствено издание на колоездачната обиколка на Италия - Джиро. Елиа Вивиани от Куик-Степ извоюва четвъртата си етапна победа, спринтирайки пред Сам Бенет от Бора-Хансгрохе към финалната линия на 17-ия етап в Изео. Италианецът успя да се облагодетелства и от извеждането на двама свои съотборници, като бе оставен на перфектна позиция за последните 100 метра от спринта си под силния джъд. Бенет очевидно имаше нужната скорост, за да спечели съревнованието, но започна похода си от по-задна позиция, а и трябваше да използва по-заобиколка състезателна линия, като накрая просто не му останаха метри да материализира инерцията си. 4th stage win for @eliaviviani, the same amount of his team-mate @FndoGaviria last year #Giro101 #Giro pic.twitter.com/NYg7FFQ2Yb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2018 Носителят на розовото трико Саймън Йейтс от Мичълтън-Скот нямаше трудности в 17-ия ден и запази водачеството си в генералното класиране с 56 секунди пред Том Дюмулен от Сънуеб. До края на Джирото остават три тежки планински етапа и финален спринт в Рим. Yates: "No easy days in this #Giro101. Everyday was difficult until now. Today we had a fast day, a little spicy with the rain in the final. Tom? What would like I tell him? Go as slow as possible. Take it easy, relax. No, I'm joking, race is race, he is a classy rider". pic.twitter.com/iHxJegIrcK — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2018 С бялото трико остава колумбиецът Мигел Анхел Лопес Морено от Астана, който води с 30 секунди на Ричард Карапс от Мовистар. С цикламеното трико продължава да се гордее Вивиани, чиято етапна победа му осигури 290 точки, а Сам Бенет остава втори с 232. Саймън Йейтс е притежател на синята флаенлка с 91 точки, а вторият Джулио Чиконе е с 52. A frantic sprint finish ends in victory for @eliaviviani in the treacherous conditions #Giro101 pic.twitter.com/vWLmNi3c9C — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2018 С бялото трико остава колумбиецът Мигел Анхел Лопес Морено от Астана, който води с 30 секунди на Ричард Карапс от Мовистар. С цикламеното трико продължава да се гордее Вивиани, чиято етапна победа му осигури 290 точки, а Сам Бенет остава втори с 232. Саймън Йейтс е притежател на синята флаенлка с 91 точки, а вторият Джулио Чиконе е с 52.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1407 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1