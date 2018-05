Тенис Само за два месеца Надал подобри 4 постижения на Макенроу 23 май 2018 | 17:31 0 0 0 0 2 Само през месец апри и май носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал успя да подобри цели четири знаменити постижения на една от тенис легендите - Джон Макенроу. Rafael Nadal surges of Novak Djokovic on 'Big Titles' leaderboard with 8th @InteBNLdItalia .



https://t.co/78mlPGZYM4#ATPMasters1000 #ibi18 pic.twitter.com/0Wzrqs01Tq — ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 21, 2018 С титлата си от “Мастърс”-а в Рим Матадора вече събра общо 78 трофея в знаменитата си кариера и изпревари с 1 великия американец на четвърто място във вечната класация. Краля на клея изостава все още от Джими Конърс (109), Роджър Федерер (97) и Иван Лендъл (94). Също така с рейда до титлата в Барселона и Рим (както и двубоите в Мадрид) Надал увеличи броя на спечелените си мачове в кариерата на 896 (пети в историята), изпращайки Макенроу на шестата позиция с неговите 881. В Мадрид Надал не успя да спечели титлата, но направи поредицата си от спечелени геймове на една настилка (клей) точно 50, с което подобри рекорда на Джон Макенроу от 49. Също така след триумфа в Рим Рафа започна 174-ата си седмица на върха в световната ранглиста и е шести по този показател, докато американският ветеран вече е седми със своите 170. В Мадрид Надал не успя да спечели титлата, но направи поредицата си от спечелени геймове на една настилка (клей) точно 50, с което подобри рекорда на Джон Макенроу от 49. Също така след триумфа в Рим Рафа започна 174-ата си седмица на върха в световната ранглиста и е шести по този показател, докато американският ветеран вече е седми със своите 170.

