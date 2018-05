Европейски футбол Дарио Сърна получи предложение от ПАОК 23 май 2018 | 17:22 0 0 0 0 0 Защитникът на Шахтьор Донецк Дарио Срна може да премине в ПАОК, съобщава "Терикон". Споразумението между 36-годишния хърватин и клубът от Донецк изтича през лятото на 2018 г. По този начин Сърна може да подсили гръцкия отбор като свободен агент. Футболистът е в Солун и води преговори с директора на ПАОК Лубош Микел, който преди това е работи за Шахтьор. Хърватският играч бе отстранен от футбола в продължение на 17 месеца поради факта, че в допинг тестовете му бяха открити екзогенни производни на дехидроепиандростерон. Санкцията на Сърна изтича на 22 август тази година. Дарио е в Шахтьор от 2003 г. насам. За 15 години в Донецк, той спечели 25 трофея (9 титли първенство на Украйна, 7 купи на страната, 8 супер купи и Купата на УЕФА). Darijo Srna arrives at Thessaloniki, rumours of PAOK talks https://t.co/37SLNKxQOm — Sport Like (@sportlikegr) May 23, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 355

1