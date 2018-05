Италия Бивш италиански национал е заплашен със затвор заради връзки с мафията 23 май 2018 | 17:08 0 0 0 0 0 Ex-#Juventus & #Italy striker Vincenzo Iaquinta reportedly faces six years in prison for alleged mafia links https://t.co/aQ0K1J6qJ9 pic.twitter.com/JXZhvLbrwA — footballitalia (@footballitalia) May 23, 2018 Бившият нападател на Ювентус и италиански футболен национал Винченцо Якуинта е заплашен със затвор до 6 години по подозрение за връзки с мафията. 38-годишният в момента Якуинта прекрати състезателната си кариера през юли 2013 година след серия от контузии. Той и неговият баща бяха сред разследваните над 140 души през 2015 година за незаконно съхранение на оръжие и връзки с калабрийската криминална структура "Ндагенте". Прокуратурата сега поиска 6 години затвор за Якуинта и 19 години затвор за неговия баща. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1223

