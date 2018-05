Мондиал 2018 Германия започна подготовка за Световното 23 май 2018 | 16:40 0 0 0 0 1 Националният отбор на Германия започна подготовка за Световното първенство в Русия. Световните шампиони се събраха в италианската област Апиано в Южен Тирол, където ще проведат първия етап от тренировъчния процес. На първото занимание присъстваха 19 футболисти, като играчите на Байерн Мюнхен Жером Боатенг, Матс Хумелс, Джошуа Кимих, Томас Мюлер и Никлас Зюле, както и вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген ще се присъединят към съотборниците с в петък, а халфът на Реал Мадрид Тони Кроос се очаква да пристигне чак в началото на следващата седмица, тъй като в събота е финалът в Шампионската лига срещу Ливърпул. Германците ще остана на италианска територия до 7 юни. Първият им мач на световното първенство е на 17 мач срещу отбора на Мексико. Germany have announced their provisional World Cup squad



IN: Marco Reus

OUT: Mario Gotze pic.twitter.com/f6GZxDom7a — B/R Football (@brfootball) May 15, 2018

