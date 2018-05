Тенис Нямат край мъките на Джини Бушар (видео) 23 май 2018 | 16:38 0 0 0 0 0 За пъви път от Australian Open 2013 основната схема на “Голям шлем” ще бъде изготвена без участието на канадската звезда Южени Бушар. Страдащата от куп проблеми през годината Бушар се отказа поради контузия при 0:6, 1:2 от Далия Якупович в първия квалификационен кръг на “Ролан Гарос”. Бушар заема 167-ма позиция в световната ранглиста и може да продължи срива си, тъй като не е ясно кога и дали отново ще може да играе тенис на най-високо ниво. A nightmare for @geniebouchard who retires with injury at @rolandgarros



WATCH the French Open qualifiers LIVE on Eurosport Player here: https://t.co/VK89CcN9BC pic.twitter.com/H3YhK0bYNy — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 23, 2018

