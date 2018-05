Тенис Вавринка отказал куп пари, за да играе в Женева 23 май 2018 | 15:52 0 0 0 0 0 Носителят на три титли от Големия шлем Стан Вавринка даде интервю, в което говори за взаимоотношенията си с организаторите на турнира в Женева. Швейцарецът разкри, че е имал опция за много пари да играе в Лион, но е предпочел без да му бъде плащано допълнително да се появи пред домашна публика. Thank you Stan for taking the time to say hello to the fans even if the match was cancelled #Wawrinka #GenevaOpen pic.twitter.com/Kv3heXxOYD — danielle (@dm_mauron) May 22, 2018 „Искам да съм ясен. Имах голяма финансова оферта от Лион. Отказах я, защото за мен беше по-важно да играя пред собствена публика. Тук съм заради публиката и всички доброволци, които винаги са били фантастични спрямо мен през годините“, каза Стан. Тенисистът обаче е в сложни отношения с организаторите на Geneva Open: „От самото начало усещах, че не съм добре дошъл. За мен по-важно е, че играя в Швейцария. Не съм тук по финансови причини, но трябва всички страни да са доволни при преговори. Никой не работи за без пари. Знам какво се случи по време на разговора ни.“ Starting tomorrow 6pm ‍!! #geneva #tennis pic.twitter.com/OATrGM7nzR — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) May 21, 2018 Вавринка сега се е концентрирал върху играта си и турнира, след като отпадна рано от "Мастърс"-а в Рим: „Мога да извлека много позитиви от това поражение. Нивото ми на игра е физическото ми състояние са добри. Всеки мач, всеки удар и всеки позитивен детайл ми помагат.“ Stan class :»

Geneva when you have the chance to have a tournament take a check and go play somewhere else The only reason why I am here is for the public and for volunteers who have been working since the beginning of the tournament it is the fourth year now » #Wawrinka pic.twitter.com/AOeksoeOvj — danielle (@dm_mauron) May 21, 2018 TennisKafe.com

