Защо вече няма французи на финал в “Ролан Гарос”

Защо последният французин при мъжете на финал на “Ролан Гарос” е стигнал битката за титлата преди цели 30 години и оттогава никой не може да повтори постижението му? Според Анри Льокон - човекът, загубил финала в Париж от Матс Виландер през 1988-ма, причината е страх.

