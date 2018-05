Мондиал 2018 Скандал в лагера на Аржентина - Ромеро не бил отпратен заради травма 23 май 2018 | 14:48 - Обновена 0 0 0 0 7 La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos. — EliGuercio (@ElianaGuercio) May 22, 2018 Съпругата на Серхио Ромеро - Елиана Герсио, разбуни духове в лагера на аржентинския национален отбор. Вратарят на “албиселесте” беше отписан от групата за Световното първенство заради контузия в дясното коляно. Според Елиана обаче не това е причината за решението на Хорхе Сампаоли. Los INEPTOS dudan Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS q se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados... @AngeldebritoOk @arevalo_martin — EliGuercio (@ElianaGuercio) May 22, 2018 “Контузията е получена в мача с Испания. Ще се направи прочистване в коляното, няма нищо скъсано и до две седмици ще е готов. За някои обаче интересите струват повече от националния отбор”, написа тя в Twitter. Елиана нападна шефовете на Аржентинската футболна асоциация със серия от тежки обвинения в социалната мрежа. Тя говори за “несправедливост” и “лъжи”, които пречат на аржентинския футбол.

