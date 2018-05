Моторни спортове Винялес не се интересувал, дори да падне на "Льо Ман" 23 май 2018 | 14:35 - Обновена 0 0 0 0 0



Стартирайки осми на легендарното френско трасе "Льо Ман", Винялес падна до 13-ата позиция в първите обиколки и успя да пробие в топ 10 едва в 11-ата обиколка, подпомогнат от катастрофите на Андреа Довициозо (Ducati) и Йоан Зарко (Yamaha). На принципа "всичко или нищо" Винялес не се интересувал от евентуална катастрофа и благодарение на това успял да завърши седми, смята самият той.



"Напреднах, защото се опитвах да катастрофирам на всеки завой на пистата. Не исках да финиширам десети, а в челото. Първата част от състезанието беше ужасна, не мога да разбера защо. Не можех да ускорявам и много пилоти ме изпревариха", оплака се Винялес.



Съотборникът на Винялес Валентино Роси се справи далеч по-добре във Франция, печелейки втория си подиум за сезон 2018. Въпреки че



"Мисля, че съседният гараж работи много по-добре през целия уикенд", заяви Винялес. Въпреки че той няма победа и има само един подиум за 2018-а, по стечение на обстоятелствата заема втората позиция в генералното класиране зад шампиона с Honda Марк Маркес на 36 точки назад. Marc Márquez, in a league of his own



Marc Márquez, in a league of his own

36 points clear of Maverick Viñales in the championship. Game over? pic.twitter.com/2LrPG6WhOX — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 20, 2018

