Англия Китаец оглави Уест Бромич 23 май 2018 | 13:55 0 0 0 1 1 Китаецът Пиюе Ли е новият председател на борда на директорите на изпадналия от елита английски тим Уест Бромич Албиън. Назначението на Ли е част от плановете на клуба да осигури "по-близки работни отношения" с основния акционер, китайския бизнесмен Гочуан Лай, докато се подготвят за участие във второто ниво на английския футбол. Президентът на Уест Бромич Албиън Джон Уилямс и изпълнителният директор Мартин Гуудман бяха уволнени през февруари след серията от слаби резултати на отбора. През миналия сезон Уест Бромич уволни двама мениджъри - Тони Пюлис и Алан Пардю, а през миналата седмица назначи на поста Дарън Муур. 44-годишният Муур беше временно начело на отбора след освобождаването на Пардю в началото на април. Клубът завърши на последно място в класирането на Висшата лига с едва 31 точки актив. Darren Moore has signed a deal to become the permanent West Brom boss https://t.co/k1aaJiA8cu — talkSPORT (@talkSPORT) May 18, 2018 0 0 0 1 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 908 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1