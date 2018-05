Проститутки черпят със секс "Рицарите" при титла

Ръководството на хокейния отбор Лас Вегас Голдън Найтс обеща странен бонус на тима при победа във финала за Купа Стенли.

"Рицарите" вече чакат съперника си, който ще се реши в битката между Тампа Бей Лайтинг и Вашингтон Кепитълс, а при титла, ще получат незабравим купон.

В клуба е постъпила оферта от публичен дом в Невада за сериозно парти, в което освен храна и напитки, ще има и "консумация" на момичета.

