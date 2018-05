Англия Брайтън привлече нигерийски национал 23 май 2018 | 12:51 - Обновена 0 0 0 0 0 Английският клуб Брайтън подписа договор за две години с нигерийския национал Леон Балогун от Майнц'05. 29-годишният защитник пристига на южния бряг на острова, след като договорът му с германците изтече. Високият централен бранител има сериозен опит в Бундеслигата, тъй като е носил фланелките на Хановер'96 и Вердер (Бремен) ''Щастлив съм да посрещна Леон в клуба. Ще ни даде повече опции в защитната линия и аз съм много радостен, че ще бъде част от нашия отбор, заявява мениджърът на Брайтън Крис Хаутън пред официалния сайт на клуба. Балогун е роден в емигрантско семейство в Берлин и има 14 мача за националния отбор на Нигерия. Той е включен в разширения списък от 30 човека, от които селекционерът Гернот Рор ще избере хората за Мондиал 2018. DONE DEAL: @OfficialBHAFC have signed Leon Balogun on a free transfer after his contract with Mainz expired, signing a two-year deal. pic.twitter.com/FpYHRvknPI — Squawka News (@SquawkaNews) May 22, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 425

