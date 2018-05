Шампионска Лига УЕФА наказва Ливърпул и Рома 23 май 2018 | 12:29 - Обновена 0 0 0 0 2 Отборите на Ливърпул Рома ще бъдат наказани от УЕФА заради инцидентите, които предизвикаха феновете на двата тима извън стадиона по време на първия мач от полуфиналите в Шампионската лига през миналия месец. 53-годишният привърженик на английския тим Саймън Кокс беше сериозно контузен при сблъсъците извън " Анфийлд " на 24 април. От полицията заявиха, че два дни след инцидентите са повдигнати обвинения срещу двама италиански граждани. От УЕФА уточниха, че и двата клуба ще бъдат наказани "заради инцидентите, които са станали извън стадиона". Ливърпул спечели мача с 5:2. Тимът ще бъде глобен и заради хвърлени фойерверки и различни предмети от феновете на терена. Заседанието на Дисциплинарния комитет на УЕФА по случая е насрочено за 31 май. BREAKING: @UEFA have charged @LFC and @OfficialASRoma over crowd disturbances during their @ChampionsLeague first leg at Anfield on April 24. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2018 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 840 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

