Тенис Полуфиналист от Откритото първенство на Австралия няма да играе в Париж 23 май 2018 | 11:45

Australian Open semifinalist Chung Hyeon pulls out of French Open https://t.co/674nkop1KI pic.twitter.com/UOYqCtWNRs — #IPL2018 #2018IPL (@2018_ipl_live) May 23, 2018

Южнокореецът Хьон Чун, който през януари достигна до полуфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, ще пропусне Откритото първенство на Франция заради травма в глезена. 21-годишният кореец написа в "Туитър", че здравословните му проблеми са го накарали да се откаже както от участие на провеждащия се тази седмица турнир в Лион, така и от предстоящия "Ролан Гарос". Чун добави още, че проблемите в глезена го съпътстват през целия сезон на клей и почти сигурно ще трябва да се оперира в близките дни.

