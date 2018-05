Бойни спортове Ерик Молина изгоря за две години заради допинг 23 май 2018 | 11:41 0 0 0 0 0

Eric Molina Suspended By UK Anti-Doping For Failed Test https://t.co/qcrIrnc7Ug pic.twitter.com/ZwDke6uPTb — BoxingScene.com (@boxingscene) May 22, 2018 В пробата на боксьора от мача с Антъни Джошуа за световните титли в тежка категория беше открито веществото дексаметазон. След двубоя с британеца Молина изигра още две срещи. Той победи Търел Уудс, но беше отказан от Доминик Бризийл. Санкцията на Молина изтича през октомври 2019-а. Американецът Ерик Молина получи изключително сериозно наказание за боксовите стандарти заради положителна допинг проба. Той е санкциониран за две години. Наказанието влиза в сила със задна дата - 28 октомври 2017-а.Санкцията на Молина изтича през октомври 2019-а. 0 0 0 0 0

