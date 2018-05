НБА Симънс и Мичъл оглавиха отличниците сред новобранците 23 май 2018 | 11:23 0 0 0 0 1

The 2017-18 NBA All-Rookie First Team! @spidadmitchell @BenSimmons25 @jaytatum0 @kylekuzma @MarkkanenLauri pic.twitter.com/9Sk3KGHlOI — NBA (@NBA) May 22, 2018

Място сред петимата най-добри млади играчи в лигата намери и крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм, който получи 99 вота за първия отбор и един за втория. Другите двама представители на първия отбор на новобранците са крилото на Лос Анджелис Лейкърс Кайл Кузма и крилото на Чикаго Булс Лаури Марканен, които получиха 93 и 76 вота за първия отбор.

Donovan Mitchell and Ben Simmons unanimously headline 2017-18 NBA All-Rookie First Team! pic.twitter.com/XNmLHgEqiU — NBA Draft (@NBADraft) May 22, 2018

В "Идеалния втори отбор на новобранците" попаднаха гардът на Далас Денис Смит-младши, гардът на Лейкърс Лонзо Бол, сръбският гард на Сакраменто Кингс Богдан Богданович, крилото на Финикс Сънс Джош Джаксън и центърът на Атланта Хоукс Джон Колинс. Симънс, Мичъл и Тейтъм са тримата финалисти в класацията за "Новобранец на годината", а победителят в гласуването ще бъде обявен на 26 юни по време на Вторите годишни награди на НБА. Гардът на Филаделфия 76ърс Бен Симънс и гардът на Юта Джаз Донован Мичъл попаднаха с пълно единодушие в "Идеалния първи отбор на новобранците" в Националната баскетболна асоциация. Двамата, които са и фаворити за наградата "Новобранец на годината", получиха по максималните 100 вота за първия отбор.Място сред петимата най-добри млади играчи в лигата намери и крилото на Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм, който получи 99 вота за първия отбор и един за втория. Другите двама представители на първия отбор на новобранците са крилото на Лос Анджелис Лейкърс Кайл Кузма и крилото на Чикаго Булс Лаури Марканен, които получиха 93 и 76 вота за първия отбор.В "Идеалния втори отбор на новобранците" попаднаха гардът на Далас Денис Смит-младши, гардът на Лейкърс Лонзо Бол, сръбският гард на Сакраменто Кингс Богдан Богданович, крилото на Финикс Сънс Джош Джаксън и центърът на Атланта Хоукс Джон Колинс. Симънс, Мичъл и Тейтъм са тримата финалисти в класацията за "Новобранец на годината", а победителят в гласуването ще бъде обявен на 26 юни по време на Вторите годишни награди на НБА. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 195 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1