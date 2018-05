Стоук Сити привлече мениджъра на Дарби с идея за бързо връщане във Висшата лига

За да го привлекат, от Стоук платиха компенсация на Дарби Каунти, които с Роует за поредна година имаха неуспешни плейофи за влизане във Висшата лига.

"Ние сме щастливи, че така бързо успяхме да си осигурим услугите на Гари Роует. Гледаме напред към съвместната ни работа и ще се опитаме по най-бързия начин да се върнем в Премиър лийг", се казва в съвместно изявление на собствениците на клуба Питър и Джон Коутс.

