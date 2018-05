Англия Спряган за Ливърпул бяга от конкретен отговор 22 май 2018 | 17:03 - Обновена 0 0 0 0 1



В интервюто си за ESPN Пулишич добави: "През сезона преминах през най-различни неща и се надявам да се поуча от всичко. Аз съм атакуващ футболист и на първо място искам да стана по-добър именно в тази фаза - както в последния пас, така и при шутовете. Имам много да уча". Американският офанзивен халф Кристиан Пулишич отказа да коментира слуховете, че към него проявяват интерес Ливърпул и други клубове. Той все още е футболист на Борусия (Дортмунд) , но мениджърът на англичаните Юрген Клоп го познава отлично и най-вероятно ще опита да го привлече. Английският клуб вече направи опит за трансфер през 2016-а година, но офертата на стойност 11 милиона лири беше отхвърлена.Запитан дали е наясно, че към него има интерес от Ливърпул и други клубове, Пулишич отговори: "Сезонът едва сега завърши. Доволен съм от това, което направихме с Борусия. В този отбор ми харесва и това е най-важното нещо за мен. Сега обаче ме чака почивка и искам да й се насладя".В интервюто си за ESPN Пулишич добави: "През сезона преминах през най-различни неща и се надявам да се поуча от всичко. Аз съм атакуващ футболист и на първо място искам да стана по-добър именно в тази фаза - както в последния пас, така и при шутовете. Имам много да уча".

