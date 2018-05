Испания Андре Гомеш си е събрал вещите от "Камп Ноу" 22 май 2018 | 16:33 - Обновена 0 0 0 0 0 Полузащитникът на Барселона Андре Гомеш по всичко изглежда, че ще напусне клуба след края на сезона. Според информация на "Ел Мундо Депортиво", футболистът е наясно с плановете на клуба и днес си е събрал всичкия багаж и вещи от съблекалнята на "Камп Ноу" и на базата. André Gomes has cleared out his locker in thr dressing room and handed over the keys to the club. [MD] pic.twitter.com/dUNPGsnAhW — La Senyera (@LaSenyera) May 22, 2018 Португалецът пристигна в Барселона от Валенсия през 2016-а година за 35 милиона евро плюс 20 милиона бонуси. През изминалия сезон Гомеш записа едва 16 мача в Примера дивисион, в които няма нито гол, нито асистенция. Не е ясно дали Барселона ще му прекрати договора със споразумение или вече е продаден в друг отБор. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1276

