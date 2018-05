Сравняват Мегън Маркъл с Коутиньо (снимки)

Новата хергогиня на Съсекс Мегън Маркъл изживя един от най-щастливите моменти в живота си, когато в неделя мина под венчилото с английския принц Хари. Малко след това обаче тя стана обект на подигравки, след като бе сравнена с футболиста на Барселона Филипе Коутиньо. Според доста потребители в интернет между актрисата и бразилеца има сериозна прилика, особено в усмивките, носовете и очите им.

So just Prince Harry and Meghan/Coutinho pic.twitter.com/oky5UTqAHf